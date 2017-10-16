欧元区数据：8月贸易顺差收窄，受欧元升值带动进口热潮影响

路透布鲁塞尔10月16日 - 周一公布的官方数据显示，欧元区8月贸易顺差收窄，因欧元走强带动进口热潮，而出口仅部分抵消了进口的增长。

尽管欧元对美元9月初升至2017年高点后走贬，但今年内仍上涨超过12%。进口成本下滑让欧洲央行拉抬欧元区通胀的计画难度提高。

欧盟统计局表示，欧元区19国8月贸易顺差降至161亿欧元(189亿美元)，7月为232亿。这也低于2016年8月的贸易顺差175亿欧元。

贸易顺差下滑主因在于自欧元区以外国家进口大增，未经季节调整数据显示，这部分进口较上年同期增加8.6%。

8月未经调整出口较上年同期增长6.8%，低于进口增幅，导致欧元区8月贸易顺差收窄。除了1月短暂出现贸易逆差，8月未经季节调整的贸易顺差创今年以来最低。

欧元兑美元在8月触及近1.20美元的最高点。欧元走强导致贸易顺差收窄，因其令进口变得便宜。

这反过来抑制了通胀，从而增加了欧洲央行收紧货币政策的难度。

欧盟统计局的初步预估显示，欧元区9月通胀率为1.5%，和8月持平，且低于欧洲央行接近2%的目标。

五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。 (完) (编译 张明钧/汪红英；审校 王洋/艾茂林)