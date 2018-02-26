欧元区经济：欧洲央行总裁德拉吉称，经济闲置情况可能大于先前预估

路透法兰克福2月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估，而这可能令通胀升速放缓，不过仅为暂时性现象，物价终将上升。

德拉吉对欧洲议会的经济事务委员会表示，导致通胀放缓的因素将会消退，因为增长持续，且增长与通胀之间向来的关系仍不变，即使近几年两者的关联性有所减弱。

他的谈话暗示欧洲央行对于通胀最后会呈现上行趋势仍具信心，支持了市场对该央行今年终将结束购债计划的预期，对于通胀终究会达到其接近2%目标感到满意。

“鉴于围绕衡量经济闲置指标的不确定性，实际的闲置量可能大于预估，这可能让物价压力放缓，”德拉吉在委员会的例行听证会中表示，“这一点在劳动力市场尤其明显。”

“尽管如此，这些因素应该会随着经济扩张延续和失业率进一步下降而消退，”德拉吉补充说，“展望未来，我们预计在我们的货币政策举措支持下，总体通胀将恢复逐步上升。”

欧洲央行执委科尔周五表示，央行已经为保持低借贷成本购入了足够的债券。外界认为他的观点进一步证明，央行希望投资者为其空前规模的资产购买举措结束做好准备。

三年前为对抗通缩威胁，欧洲央行推出了2.55万亿欧元(3.14万亿美元)的购债计划。这一措施使借贷成本维持在低位从而刺激支出和投资，最终目标都是为了推高通胀。

德拉吉重申央行惯常的政策讯息，同时还表示，欧元区强劲的经济成长势头已令他对通胀前景更有信心，但仍然需要保持耐心，并坚持执行央行政策。

在金融市场走势波动、特别是欧元近期升值之际，通胀上升仍然依赖于欧洲央行的刺激，这令人颇为担忧，需要密切关注。(完) (编译 陈宗琦/郑茵 审校 戴素萍/许娜)