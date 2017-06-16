欧元区金融：欧元区救助基金运作良好，但仍有改善空间--评估报告

路透卢森堡6月15日 - 一家独立评估机构周四公布报告称，欧元区救助基金实现了维护欧元区金融稳定性这一主要使命，但其运作尚有改善空间。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆去年委托撰写的这份报告，是对欧洲金融稳定机构(EFSF)以及后来取代该机构的欧洲稳定机制(ESM)的运作情况首次进行评估。

“在其他危机应对举措的支持下，EFSF/ESM实现了维护欧元区及其成员国金融稳定性的使命，”报告称。

该报告评估了2010年主权债务危机爆发以来欧元区对希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和塞浦路斯展开救助的情况，称各国政府求助太晚。这使得救助代价更高，并让一国的问题蔓延至其他国家。

“本来可以更早要求实施救助计划，”报告称。“ESM应该防范，在问题不能在国家层面得到有效解决时，救助要求被延后。”该报告未说明ESM在实践中如何加快救助请求。

欧元区财长在ESM年度会议中就报告进行了讨论。报告也表示，救助计划应该更明确地区分短期与长期目标。焦点应放在恢复市场准入，而非对经济制定更广泛的改革方案。

“救助计划中有些举措无法真正解决失去市场准入的肇因，”该报告称，并指出部分改革无法在三年的纾困期内完成。一旦救助结束，改革的意愿往往也跟着消失。

“短期与长期目标不见得都能得到普遍的了解与沟通，有时会导致出现乐观预期，从而削弱所有权，”报告称。

“执委会应思考如何在救助计划期结束后持续协助实施改革的策略，”报告表示。

这项评估报告系由前欧洲央行执委会成员汤普古格罗(Gertrude Tumpel-Gugerell)领导。评估报告还称，在处理金融行业的纾困时，应以解决问题为先，依据其重组和打消不良贷款的进展，分阶段发放款项。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/李婷仪)