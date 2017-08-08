欧元区金融：欧洲央行通融购债规则，购买意大利债券远超规定

* 购买意大利债券规模偏离出资比例幅度为历来最大

* 欧洲央行购债偏离出资比例的情况：tmsnrt.rs/2hEa7wt

路透法兰克福8月7日 - 欧洲央行数据周一显示，该行7月购买的意大利债券远多于规定水平，以弥补在葡萄牙等较小国家的购债机会下降。

该数据说明，如果实施购债计划有需要的话，欧洲央行已悄然准备好通融购债规则，包括具有政治敏感性的各国购债配额。购债计划是为了支撑欧元区通胀。

所谓的“出资比例”(capital key)规定理论上限制了欧洲央行可购买欧元区内各国债券的比例。该规则是2015年推出购债计划时为了说服批评人士而制定的，尤其是德国批评者。

虽然该规则从未正式撤消，但欧洲央行称会灵活应用。

欧洲央行一直购买较多的法国、意大利和德国债券，以弥补葡萄牙、斯洛伐克和波罗的海国家债券购买量较小的缺口，同时将希腊和塞浦路斯债券排除在购债计划之外。

这引发热烈讨论，因为欧洲央行准备就是否将2.3万亿欧元(2.71万亿美元)购债计划延长至2018年做出决定。分析师预计，欧洲央行将不得不削减购债计划或者放松购买规定，否则将面临无债可买的局面。

欧洲央行和意大利央行上月总计购买了96亿欧元意大利债券，较600亿欧元月度购买计划所规定的配额多出近15亿欧元。

这是意大利债券实际购买规模与月度购债计划所规定的配额相差最大的一次。

法国和西班牙债券购买规模也超出了购债计划所规定的配额。

考虑到通胀前景黯淡，欧洲央行决策官员不太愿意撤回货币支持举措，尽管经济增长强劲且失业率下降。

欧洲央行决策官员在7月20日政策会议结束后向路透称，该行可能推迟到10月才就购债计划的未来做出决定。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛/龚芳)