欧洲个股：法储银目标届2020年亚洲管理资产翻一番，迎合区内投资需求

路透香港10月9日 - 法国Natixis的分支--法储银环球资产管理周一称，其目标届2020年于亚洲管理的资产翻一番，因区内投资需求增加。

法储银亚太区主管Fabrice Chemouny在记者会上称，集团将通过自然增长、收购和合伙三种方法来实现管理资产增加一倍之目标，预计届时亚洲的资产管理规模在全球的资产管理规模中的占比将由5%增至10%。

“今天我们可以看到亚洲的胃纳，亚洲投资者愿意投资于区内的股票、固定收益或另类资产，亦看到来自欧洲、美国的投资需求。”他说。

按2016年末的资产管理规模8,770亿美元计算，法储银在全球位列15；截至2017年6月末的资产管理规模则为9,517亿美元。

法储银上周宣布以约1.55亿澳元（1.21亿美元）收购澳洲Investors Mutual Limited主要股权，后者管理资产约91亿澳元，反映集团策略已初见成效。

Chemouny表示，收购要视乎需要而定，没有设限，而集团主要专注于自然增长，预计单靠自然增长，可以实现至少一半的目标。

法储银早年曾经研究与中国国内大型银行组建合资基金企业以拓展中国市场，惟最后放弃。Chemouny称，到现在为止仍然认为合资并非最理想的发展形式，集团目前正在探讨合伙，并有一些潜在合作对象，冀借助对方在中国国内的业务基础及研究实力，为法储银所管理的资产提供投资渠道。

他并称，集团在亚太区七个办事处（香港、北京、新加坡、日本、台湾、韩国及悉尼）均会以特定市场的特点和需求为动力，促进业务的自然增长，如日本办事处将尤其专注于退休基金和人寿保险，在香港则会透过私人银行和顾问，为机构和零售投资者提供注册基金和更多可供选择的产品。

法储银旗下联属公司包括Loomis Sayles、Harris Associates和Natixis Asset Management等全球具影响力的企业，亦有H2O、AEW和Mirova等著名的专业管理公司。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)