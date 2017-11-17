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欧洲个股：西门子将裁员6,900人，以应对备受打击的发电轮机业务
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2017年11月17日 / 凌晨1点50分 / 1 天前

欧洲个股：西门子将裁员6,900人，以应对备受打击的发电轮机业务

1 分钟阅读

路透法兰克福11月16日 - 西门子(Siemens)将裁撤约6,900名员工，接近全球人力的2%，主要集中在发电与天然气部门；该部门因可再生能源快速成长而备受打击。

这波裁员中的大部分，即约6,100名员工的裁撤将在2020年之前由发电与天然气部门完成。该部门曾因提供大型燃气发电轮机而繁荣兴旺，如今则因全球太阳能及风能发电能力的迅猛增长而受到压制。

“发电行业所遭受打击的程度及速度前所未见，”公司管理委员会成员Lisa Davis表示。“可再生能源有着很强的创新实力，他们的发电能力迅猛扩张，从而使其他发电形式面临愈来愈大的压力，”她说道。

西门子表示，该公司过程工业与驱动集团也将受到冲击，不排除进行裁员的可能。该部门生产用于油气开采和涡轮机的大型机械驱动装置。

西门子称，大约半数裁员将落在德国，当前政界正要组建政府，所以此举可能会不受欢迎。该公司未详细披露裁员成本。

“鉴于这家公司整体状态相当不错，如此规模的裁员让人完全无法接受，”德国最大工会--IG Metall的理事Juergen Kerner说。他也是西门子监事会成员。

西门子在德国发电部门的员工总数约有16,000人，约为全球该项业务包括服务在内的员工总数的三分之一。(完) (编译 龚芳/徐文焰；审校 王颖)

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