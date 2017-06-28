欧洲个股：雀巢宣布208亿美元股票回购，时机微妙颇耐人寻味

路透伦敦/苏黎世6月27日 - 雀巢周二表示，将在未来三年回购最多价值200亿瑞郎(208亿美元)的股票。而就在几天前，美国维权股东Third Point LLC展开行动敦促该公司业绩表现。

对冲基金Third Point是由亿万富翁Daniel Loeb操盘，其在周日晚间披露以35亿美元收购雀巢股份，并开始要求雀巢进行更大胆变革提振业绩以及回购股票。

雀巢称，公司从2017年初开始对优先事项顺序进行检讨，从而得出了上述回购股票的结论。声明稿并没有提到Third Point，而后者也不愿对雀巢此项声明置评。

这类回购股票计划需花时间经过审批，显然雀巢在Third Point公开表明立场之前就已经决定。

不过，Loeb在本月稍早会议中可能已给雀巢提出建议，所以并不清楚当回购计划在最终制定时是否也考虑了他的建议。雀巢将从7月4日开始进行股票回购。

不过，声明的宣布时机表明，Third Point带来的压力可能发挥了一定作用。

雀巢表示，在低利率和强劲的现金流这种背景下，回购股票提供了一个“创造股东价值的可行选择”。

公司表示，每月的回购规模将取决于市场状况，但可能集中在2019年和2020年，所以雀巢能够在那之前考虑并购事宜。

雀巢目前预计到2020年，公司负债总额将增至未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍左右，去年约为0.8倍。

Vontobel分析师Jean-Philippe Bertschy认为，回购股票并不是由Third Point直接造成的。

“我们更加认为，今天的声明是雀巢执行长Mark Schneider发起的、董事会批准的全面战略评估，”他并指出这是雀巢继2007年回购250亿瑞郎股票之后的第二大股票回购行动。雀巢自2005年以来回购了价值470亿瑞郎的股票。(完) (编译 李婷仪/王兴亚；审校 戴素萍/徐文焰)