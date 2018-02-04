欧洲央行：缩减资产购买并非“关乎存亡”的问题--管委维勒鲁瓦德加洛

路透都柏林2月2日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周五表示，欧洲央行正在进行政策正常化，是在9月结束资产购买还是逐步缩减规模，并不是关键问题。

在数次延长期限后，欧洲央行正在考虑是否逐步缩减量化宽松举措，而市场也在押注该计划在第四季结束。

结束资产购买影响重大，因欧洲央行将下次利率行动与之挂钩，维勒鲁瓦德加洛的讲话将会强化市场对欧洲央行可能在2019年中期开始行动的预期。

维勒鲁瓦德加洛在都柏林表示，“不应过度关注资产购买这个单一工具：我们是在9月结束资产购买还是逐步缩减规模，并非关乎存亡的重大问题。”

但维勒鲁瓦补充说，即便停止购债，欧洲央行也将继续通过一系列政策工具提供刺激举措。

“我们将越来越多地仰赖所有政策工具，其中包括庞大的已取得资产、即将到来的再投资、以及利率前瞻指引。”

他表示，政策正常化将依循一可预测的顺序，欧洲央行也将对汇率走势保持关注，而最近的美元颓势被认为是不确定性的来源之一。

“我们将相应地关注汇率走势所带来的影响--汇率是一个不确定性来源--我们随时准备好在必要时重新评估，”维勒鲁瓦说。(完) (编译 张荻/李婷仪 审校 徐文焰/杜明霞)