欧洲政经：欧盟提议向英国国民提供有限的居留权--英国脱欧事务大臣

路透伦敦8月9日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三在一封信件中称，欧盟已经提议，英国退欧后，在欧盟生活的英国人将只有权留在退欧时其所居住的国家。

在欧盟生活的英国公民和在英国生活的欧盟公民未来所享有的权利，是欧盟希望在第一阶段退欧谈判中解决的问题之一；在此之后才会讨论英国与欧盟未来的贸易关系问题。

在致英国上议院一个委员会的一封信函中，戴维斯表示，欧盟仅向英国人提供有限的居留权。

“他们的提议仅确保了英国国民在英国即将退欧时所居住的欧盟成员国内享有居留权。他们并不确保英国国民...在欧盟境内迁移的权利，例如到相邻的欧盟国家工作或学习，”他并称。

“我们已就这是否符合互惠原则提出质疑，而且恐怕也不符合执委会维护现行受欧盟法律保护的权利的想法。这将是谈判中会进一步讨论的主题，”他说。

欧盟执委会则称，英国脱欧谈判应该从英退引发的不确定性着手。

“其中包括金融清算，以及有关在彼此境内居住的双方公民权利的不确定性，”欧盟一位发言人称。

“应该在持续性、互惠性以及没有歧视的原则上达成共识，”她说，并表示英国触发的退出条款“不会改变自由迁移的权利。”

她还说，“那些根据欧盟法律和欧盟成员国地位而做出生活选择的公民，其权利也不应该受到影响。”(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰/王颖)