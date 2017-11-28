欧洲政经：英国就脱欧分手费金额与欧盟达成一致--英国报纸

路透伦敦11月28日 - 多家英国报纸周二报导，英国就脱欧分手费问题与欧盟达成一致，最终的金额可能为500亿欧元左右。这或许预示着谈判取得突破。

就分手费一事达成协议，将意味着伦敦和布鲁塞尔方面在12月14-15日峰会上取得共识的可能性大为提高，有望进入新一阶段磋商，开始讨论英国脱欧之后双方的贸易关系。

据英国每日电讯报称，有关欧盟要求600亿欧元(710亿美元)财政结算一事，已经原则上达成一致，最终的分手费金额特意留待日后解释，数额将在450-550亿欧元之间。

不过一位政府官员的表态给报导中的数字画上问号，其表示：“我不认可这一协商过程。”

英国金融时报称，英国已同意承担至多1,000亿欧元的欧盟负债，但称分几十年支付的净额可能会降至不到一半。

欧盟执委会未就此报导置评。

英镑兑美元上涨约1%，投资者认为此报导表明，英国在未与欧盟达成协议的情况下退出的风险已下降。外界普遍认为未与欧盟达成协议的情况下退欧有损英国经济。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周一将与欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)会面。

欧盟称，英国必须在周一前后有所行动，这样欧盟领导人才能在12月14-15日的峰会上支持一项讨论未来贸易关系的行动。(完) (编译 郑茵/汪红英；审校 李婷仪/戴素萍)