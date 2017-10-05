欧洲汇市：政治不确定性打压英镑跌至三周低点

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦10月5日 - 英镑兑美元和欧元周四跌0.5%至三周低点，因投资者担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)能否守住权力。上日她发表一篇效果不佳的讲话。

特雷莎梅本想利用保守党年度大会来确立自己是唯一能够带领英国顺利退欧人选的地位。

但主旨演讲却破坏了她稳固权力的努力。她的演讲受到干扰，当中不停出现的咳嗽声、一个恶作剧的人跳出来，甚至标语上的字母也从台上掉落。

“外界对她的演说反应不好，这将升高有关短期内可能有人挑战领导地位的臆测。这个新增的不确定性可能对英镑小小构成压力，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman指出。

但Hardman也表示，数据显示经济增速有足够力道，让英国央行能够在下个月政策会议升息，这将为英镑提供支撑。

英镑兑美元日内下跌0.5%，至1.3175美元，为9月14日以来最低。英镑兑欧元亦跌0.5%，至0.8934英镑。

今日稍晚，英国央行首席经济学家霍尔丹及英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂将发表谈话。

投资人亦将关注今日公布的欧洲央行会议记录。(完) (编译 张涛/蔡美珍；审校 于春红/王洋)