欧洲汇市：疲弱建筑业数据打击英镑下跌，但有望录得七周连涨

路透伦敦2月2日 - 英镑周五下跌，受英国疲弱的建筑业数据打击。不过英镑兑美元本周料连续第七周周线上涨，这将是自2012年以来持续最久的涨势。

周五公布的调查显示，英国1月建筑业自去年9月以来首次接近萎缩，因为与退欧相关的不确定性造成新订单枯竭。

数据公布后，英镑跌至盘中低点1.4210美元，日内下跌约0.33%；英镑兑欧元也下跌0.2%，报0.8782英镑。

英镑/美元本周仍累计上涨近0.5%。分析师称，围绕英国加息预期的重新考量带来支撑。目前有几家银行认为英央行5月会加息，且今年稍晚还会再次加息。

“今日建筑业采购经理人指数(PMI)原本有可能造成影响，也该带动英镑略为走低，然而我认为市场可能就英镑进行重新评估，”荷兰合作银行汇率策略师Jane Foley表示。

英国央行总裁卡尼(Mark Carney)周二表示，薪资正在逐步上涨。在央行正考虑何时能继续升息之际，这正是该央行乐见的情况。

“看来英国央行似乎有降低政策宽松的意愿。若不是因为退欧相关风险的关系，我深信该行今年会两度升息，”Foley补充称。

英国央行货币政策委员会下周将召开会议，外界几乎笃定该行将会维持0.50%利率不变。(完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王兴亚/张明钧)