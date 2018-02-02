欧洲汇市：美国就业数据发布后英镑续跌，市场关注英国央行决定

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路透伦敦2月2日 - 英镑周五续跌，在美国就业数据显示薪资以2009年以来最快速度增长后挫至日低。英镑此前已经遭受英国疲弱的建筑业数据打击。

美国1月就业岗位急增，薪资进一步增长，录得逾八年半来的最快年度增幅，提振今年通胀将升高的预期，因劳动力市场达到充分就业。

“英镑感觉到美元的全线热度，但在下周英国央行会议前市场对过度看空英镑感到谨慎，因会议也许会令市场感到意外，”MUFG外汇策略师Lee Hardman称。

数据公布后，英镑跌至盘中低点1.4137美元，日内下跌约0.75%；英镑兑欧元也下跌0.4%，报0.87975英镑。

不过英镑兑美元本周仍上涨1.5%。分析师称，围绕英国加息预期的重新考量带来支撑。目前有几家银行认为英央行5月会加息，且今年稍晚还会再次加息。

英国央行总裁卡尼(Mark Carney)周二表示，薪资正在逐步上涨，该央行工作重点正转向降低通胀这项更为传统的职责。

“看来英国央行似乎有降低政策宽松的意愿。若不是因为退欧相关风险的关系，我深信该行今年会两度升息，”荷兰合作银行外汇策略师Foley称。

周五公布的调查显示，英国1月建筑业自去年9月以来首次接近萎缩，因为与退欧相关的不确定性造成新订单枯竭。

英国央行货币政策委员会下周将召开会议，外界几乎笃定该行将会维持0.50%利率不变。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)