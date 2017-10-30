欧洲汇市：英镑上涨，交易商押注英国央行本周升息

路透伦敦10月30日 - 英镑兑美元周一上涨，交易商为本周稍晚的英国央行政策会议预做准备，他们预期该行将会进行逾10年来首度升息。

接受路透调查的分析师大多预期，英国央行将在11月2日将官方指标利率调高至0.5%；该行去年于英国公投退欧之后降息25个基点。

尽管升息题材已经反映在市场价格上，交易商仍将会密切关注该行货币政策委员会(MPC)委员对于未来利率调升有何说法，他们也将密切注意该行对于经济成长及通胀的最新预估。

“市场完全预期英国央行周四...会升息，”RBC Capital Markets外汇策略师Adam Cole称。

“真正的问题在于周四之后的利率走向。尽管我们认为该央行在2018年不会再度升息，但我们预期货币政策委员会(MPC)不会传递这样的信息，对英镑而言近期则面临上行风险。”

上周西班牙政局动荡打压了欧元，英镑兑欧元上周录得六周来的最佳单周表现，周一持稳在0.8841英镑，接近一个月高点。

英镑兑美元涨至1.3163。

瑞银汇市策略师在对客户的报告中写道，英镑被“两股力量拉扯”。

“一方面，我们预测英国央行将收紧货币政策；而另一方面，这却被围绕英国退欧谈判的不确定性抵消，”他们写道。

“前者应当导致英债收益率上升，对英镑构成支持，而后者则可能削弱英镑，若退欧谈判失利，这会拖累(英镑)跌至1.20美元，”他们写道，并补充说假如英国央行收紧政策，英镑兑美元料涨至1.36美元左右。(完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 高琦/于春红)