欧洲汇市：英镑下滑，因担忧英国经济体质

路透伦敦11月7日 - 英镑对走强的美元周四下滑，英镑继续承压，因英国正准备退欧，投资者担忧该国经济体质，且最新的经济数据未能为上周大跌后的英镑提供喘息。

上周四英镑贸易加权指数录得去年6月英国退欧公投后一周以来的最大单日跌幅，此前英国央行宣布自2007年来首次升息，但表示预计未来三年仅加息两次，且未来升息仍将取决定于英国和欧盟达成的协议。

因此，投资者密切监控围绕英国和欧盟未来关系的磋商，以寻找英国央行未来升息的任何线索，且关注经济数据。

英国零售业联盟(BRC)周二称，10月英国零售支出创2008年以来同月最大降幅。

周一汽车销售数据显示，10月英国新车注册下降12.2%，因市场需求全面下降。

“本周出炉的英国数据疲软，反映10月消费者消费不振，”瑞穗对冲基金货币销售部门主管Neil Jones表示，“数据为英国央行近期 ‘鸽派’ 升息提供了理据。”

英镑兑欧元周二下跌0.5%，至1.3112美元，离周五触及的一个月低位1.3040不远。英镑兑欧元下滑0.2%，至0.8829英镑。

投资者关注周四开始的下一阶段英国退欧磋商，聚焦在英国是否可确实获得首相特雷莎梅争取的两年过渡期协议，避免“断崖式”脱欧。

英国首相特雷莎梅政府表示，将在周二向议会提交一项议案，使得英国在退出欧盟后实施独立的贸易政策。英国政府称，这项贸易提案包含的条款将帮助英国在退欧后将现有的欧盟自贸协定转为英国自贸协定。该提案还将赋予一些权力，以确保英国企业能够继续获得其他国家的政府合同，并创建一个新的贸易机构保护企业抵御倾销等不公平贸易行为。

英国主要房屋贷款机构Halifax公布数据显示，截至10月的三个月房价涨幅为2月以来最大。8-10月房价较上年同期上涨4.5%，高于7-9月房价的4.0%涨幅，符合市场的平均预估。但英镑对该报告无甚反应。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)