欧洲汇市：英镑下滑，因欧盟英退首席代表巴尼尔警告不一定达成过渡协议

* 巴尼尔的讲话打压英镑至三周低位

* 周四英国央行强化升息预期，扶助英镑反弹

路透伦敦2月9日 - 英镑周五抹去近期涨幅，兑美元和欧元下滑，此前欧盟英退谈判代表警告英国，“不一定达成”英退欧过渡协议。

英镑周四大幅反弹，当日英国央行表示，与之前的看法相比，可能需要更早更多次升息，因全球经济复苏扶助英国经济。央行的言论令市场预期英国5月加息的机率为70%，之前预期为50%。

不过，周五英镑很快回吐这些涨幅，因欧盟英退首席谈判代表巴尼尔称，伦敦对欧盟的过渡期提议作出了“强烈”反对，而且他说，部份欧盟提议是没有商讨余地的。

英镑兑美元盘中大跌0.9%，至1月17日来最低1.3786美元，为，后微幅反弹。英镑兑欧元下挫最多0.8%，至0.8879英镑。

“巴尼尔的言论令人怀疑欧盟和英国达成过渡协议可能没有像市场预计的那么容易，”三菱日联金融集团(MUFG)分析师Lee Hardman说。

分析师称，英镑短期表现取决于欧盟和英国之间讨价还价，是否会有大的起伏则取决于过渡协议是否达成。

路透周四对市场策略师进行的调查显示，英镑今年的大涨走势已经完结，英国退欧相关疑虑将开始再次打压英镑走低。英镑在1月创下2009年以来最大月度涨幅。

英国央行副总裁布罗德班特周五表示，他认为即使央行在一年时间内升息几次也不算太大的意外，但补充说该央行对于利率并未设定任何路径。

周五数据显示，英国12月工业生产跌幅超过预期，但英镑对此无甚反应。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)