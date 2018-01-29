欧洲汇市：英镑下跌，受政局不确定性影响

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦1月29日 - 英镑兑美元周一小跌，投资人担心英国政局的不确定性，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在推动她的英国退欧计划上看来面临新的挑战。

上周尾段有多项报导指出，特雷莎梅的的领导位子将再度面临挑战，英国上议院的宪法委员会周一表示，特雷莎梅终止英国欧盟会籍的立法有着“根本的缺失”。

英国料将于2019年3月29日退出欧盟，但政府内部和特雷莎梅所属的保守党对于以何种关系取代46年的欧盟会籍存在严重分歧。

不过一直到现在，这些分歧看来尚未撼动投资人，英镑兑美元及贸易加权指数自去年底开始上涨。

周五公布的数据显示，投机客英镑净多仓创下2014年年中以来最高。

英镑兑美元年初以来上涨超过4.5%，预料将创下2010年7月以来最大月线涨幅。

不过英镑周一下跌0.3%至1.4110美元，兑欧元下跌0.2%至0.8795英镑。

“英镑下跌，因市场愈发预期特雷莎梅的领导地位可能面临挑战，” 三菱日联金融集团(MUFG)汇率分析师Lee Hardman表示。

他补充称，“随着英国退欧谈判进入更为重要的阶段，政治不确定将成为一不利的情势发展...。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)