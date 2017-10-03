欧洲汇市：英镑下跌，因担忧英国经济和政治不确定性

路透伦敦10月3日 - 英镑周二下滑至三周低位，此前数据显示英国建筑业活动在9月意外放缓，且投资者担心围绕英国退欧的政治和经济不确定性。

英国脱欧事务大臣戴维斯周二在保守党会议上表示，英国希望和欧盟就退欧协议进行协商，但英国准备在没有达成任何协议的情况下脱离欧盟，英国官员正制定“临时计划”，为所有的可能情景作准备。

尽管英国外交大臣约翰逊在同一会议上表示，内阁团结一致，支持英国首相特雷莎梅在佛罗伦萨的近期讲话的所有内容，不过，有关保守党内部的不和及特雷莎梅的领导地位受到挑战的报导盖过保守党会议的消息。

“所有这些杂音都在增加不确定性，而不是令事态清晰，”ING汇市策略师Viraj Patel说。

“对英镑来说，下一个重要事情是下一轮退欧磋商，是最后一轮磋商，看看会否在达成过渡性协议上取得任何具意义的进展。”

在1500 GMT，英镑兑美元下跌0.2%，报1.3249美元，稍早触及三周低位1.3222美元。英镑兑欧元触及11日低位0.88815英镑，日内下跌约0.5%。

数据显示英国9月建筑业活动放缓，创下自去年英国退欧公投后不久以来的最大降幅，因担忧英国经济前景。

市场将密切关注周三0830 GMT将发布的英国服务业采购经理人指数(PMI)调查。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)