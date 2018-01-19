欧洲汇市：英镑下跌，因疲弱的零售销售数据掩盖了英国退欧的乐观人气

* 英镑周五下跌，此前走强

* 英国退欧人气改善，但被疲弱的零售销售数据所掩盖

* 英镑1月触及数个退欧公投后的新高

路透伦敦1月19日 - 英镑周五下跌，英国零售销售数据令人失望，削弱了日益普遍的对英镑的乐观人气，英镑兑美元可望录得自2014年来最好的涨势。

在周五下跌之前，英镑兑美元上涨，交易商对欧盟方面有关英国退欧磋商的利多消息表示欢迎，且风险意愿增强，鼓励了英镑多头增加其兑普跌美元的头寸。

“零售销售数据显示，英国经济并没有出现世界其他国家那样的复苏，英镑走势反映了这一点，”State Street Global Markets的欧洲、中东和非洲宏观策略部门主管Timothy Graf说。

英国2017年12月零售销售下滑幅度远超预期，而全年零售销售增幅为2013年以来最为疲弱，因面临高通胀压力的消费者继续严格控制支出。英国国家统计局表示，12月零售销售比11月下降1.5%，远低于路透调查中分析师预测的下降0.6%，而且完全逆转了11月增长1.0%的局面。

周五1600 GMT，英镑兑美元下跌0.4%，报1.3845美元，较盘中高位低了整整1美分，因美元全面反弹。英镑稍早触及1.3945美元，为2016年6月英国退欧公投以来最高。

不过，英镑兑美元势将连升第五周，创下2014年来的最长涨势。

英镑兑欧元周五下跌0.2%，兑日圆下滑0.3%。

根据持仓数据，英镑多头头寸上升至2014年第三季来最高水准，彻底扭转了去年3月英镑悲观人气触及峰值时的情况。

近几周，有关英国退欧磋商的负面消息减少，燃点了对英镑的乐观人气。

在周四发布的路透调查预估中值显示，英国在没有达成协议的情况下退欧的机率为20%，低于12月调查时预测的25%和10月调查时预测的30%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)