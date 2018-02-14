欧洲汇市：英镑下跌，因美元在美国通胀数据公布后上涨

路透伦敦2月14日 - 英镑周三跌向1.38美元，因美元上涨，此前数据显示美国消费者物价指数上升，增加对美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要以更快速度升息的押注。

英国退欧运动重要支持者、英国外交大臣约翰逊周三发表演说，在他讲话前，英镑兑欧元交投在五周低位。

不过，投资者表示，约翰逊的演说并没有任何大惊喜，也没有任何坏消息，英镑扳回了他讲话前录得的跌幅。

约翰逊表示，留在欧洲单一市场和关税同盟的好处并非像支持者所说的那么“明显或无可辩驳”。这是英国政府大臣一连串退欧讲话的首场。

企业领袖称，约翰逊的演说并没有详细阐述英国和欧盟未来关系。

“演话基调偏温和，这可能是英镑没有进一步下跌的原因，”瑞穗对冲基金货币销售部门主管Neil Jones表示，“市场可能预期讲话基调会更强硬，但我没有看到很强硬的退欧强硬。”

英镑在约翰逊讲话后升向1.39美元。不过，在数据显示美国基础通胀创下一年来最大涨幅后，美元上涨，英镑再次走低，日内下跌超过0.5%至1.3801美元。

周二英镑走强，因英国1月通胀数据意外接近六年最高水平，巩固了投资人对英国央行将在5月再度加息的押注。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)