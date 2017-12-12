欧洲汇市：英镑下跌，市场认为通胀意外攀升不会促使英央行改变利率轨迹

路透伦敦12月12日 - 英镑周二仅从英国11月通胀率意外升至近六年高点中获得短暂提振，因投资者押注，该数据对英国央行下次加息的时机没有多大影响。

数据显示，英国11月消费者物价指数(CPI)同比上升3.1%，高于接受路透调查的分析师平均预估的上升3.0%。

由于通胀率比英国央行2%的目标高出1个百分点以上，央行总裁卡尼必须致函财政大臣哈蒙德，解释英国央行将如何作出响应。

不过，英国通胀急升的主要原因之一是英镑自去年6月退欧公投后大幅下跌，英镑贸易加权指数跌了大约12%。英国央行曾表示，随着英镑汇率回稳，预期通胀在未来三年将缓慢降至略高于2%的水准。

在周二数据公布后，英国兑美元升至盘中高点1.3380美元，之后回落至1.3319美元，日内下跌0.2%，因美元在周三美联储宣布利率决走强。市场普遍预计联储将在明日升息。

“不过，市场已经预料到了今天公布的通胀率会高于3%，看看几位顶级分析师的预估值分布，约一半预估为3.1%。”野村汇率策略师Jordan Rochester称，

Rochester表示，通胀率还须在未来几个月继续保持高企，才能促使英国央行转趋更为鹰派的立场。

外界普遍预期，英国央行将在周四维持利率在0.5%不变。

英镑兑欧元EURGBP-D3升至0.8790英镑。交易商的下一焦点是周三出炉的薪资数据。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)