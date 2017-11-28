欧洲汇市：英镑下跌，退欧相关疑虑开始重新压抑英镑

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦11月28日 - 英镑周二从两个月高位回落，兑美元未能升逾1.34美元，因退欧相关疑虑开始重新压抑英镑。

早盘中段时，英镑兑美元重回1.33美元下方，兑欧元和日圆分别持平于0.8989英镑和148日圆。

爱尔兰反对党共和党(Fianna Fail)一名高层人士周一称，副总理必须辞职，否则她会迫使爱尔兰在下月提前选举。

除非爱尔兰副总理菲茨杰拉德(Frances Fitzgerald)辞职，否则周二2000GMT将提交关于副总理的不信任议案。

接近中午时，英镑兑美元报1.3295美元，当日跌0.2%。

英国央行完成年度银行业压力测试后在周二表示，英国银行业能够应对“无序”退欧，而无需减少放贷或是仰赖公共资金救助。

在回答是否有迹象显示英国庞大的经常帐赤字让投资人不安的问题时，卡尼称外国资本继续流入英国，这也是英国央行努力维持的。

“我们的工作是无论在什么情况下都保持货币和金融稳定，在这个基础之上，你可以预期会继续看到外资流入，”他说。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)