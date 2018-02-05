欧洲汇市：英镑于一周低位附近弱势整理，受脱欧负面消息打压

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月5日 - 英镑周一守于一周低点附近，周末期间一连串有关英国脱欧谈判的负面消息，打压英镑走势，但本周稍晚的英国央行会议在即，令投资人不敢贸然增加空仓。

英国广播公司(BBC)援引英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)唐宁街办公室消息人士报导称，英国已排除在退欧后与欧盟有任何形式关税同盟的可能性。

英国与欧盟12月达成初步协议，得以针对双方未来关系展开讨论后，双方谈判官员本周将召开首次正式脱欧谈判。

“英镑仍对英退相关的新闻较为敏感，但从中期来看市场仍倾向于买入英镑，而市场要关注的将是英国央行本周政策会议的论调，”丹麦丹斯克银行资深外汇分析师Morten Helt说道。

英镑兑美元持平于1.4126美元，略高于1月30日以来的日内低位1.4083美元。

分析师称，英镑还受到英国央行升息的预期支撑，多家银行现在预计5月升息，年内晚些时候将再度升息。

英国央行总裁卡尼的论调比上周作证时更加乐观，他称薪资增长终于加速，英国央行的关注点正转回到应对高于目标的通胀上面。

英国央行将于周四公布通胀报告，并宣布政策会议决定，预计该央行将维持汇率不变。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 王洋/艾茂林)