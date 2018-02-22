欧洲汇市：英镑从一周低点反弹，因美元回落

路透伦敦2月22日 - 英镑周四从一周低位回升，因美元跌向日内低位，尽管投资者重新忧虑英国脱欧磋商进程，抑制了英镑的涨幅。

尽管本周英镑表现疲弱，但兑美元年内仍上升近3%，因投资者扩大押注英国央行升息可能多于先前预期。

摩根士丹利策略师团队称，在该行追踪的G10货币布仓中，英镑多仓规模最大，因市场对英国最早在5月加息的预期增强。

“英镑的强势更多的受美元涨势回软所影响，而不是受支持英镑的基本面因素带动，英国脱欧的担忧也抑制英镑的表现，”Brown Brothers Harriman汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。

美元兑一篮子主要货币下滑，因从上周触及的三年低位反弹的势头失去动能，日圆大涨，因波动率加剧令投资者青睐日圆。

美元指数下跌0.22%，报89.805。相比周五创下的三年低点，美元指数在周三上涨近2%。

英镑承压的一个原因，是3月22-23日欧盟领导人峰会前，有关英国退欧策略的讨论加剧。

欧盟周四表示，不会同意英国退欧的协议，允许英国保留欧盟在一些领域的法规，一些领域偏离欧盟法规，余下的领域采用和欧盟截然不同的解决方案。

不过，市场对英国央行政策立场的预期出现转变，近日对英镑提供一些支撑。

多数分析师现预期英国央行将在5月上调利率至0.75%，金融市场反映对英国在今年进一步加息，利率上升至1%的机率为大约70%。

英镑周四上涨0.2%，至1.3940美元，高于日低1.3858美元，距离1月底触及1.43上方的英国退欧公投后高点并不远。。

英镑离日内低位高出近0.5%。

英镑兑欧元基本持稳，报大约0.8836英镑，陷入交投区间。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)