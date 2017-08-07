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欧洲汇市：英镑从11日低点回升，因美元涨势暂歇
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2017年8月7日 / 早上8点52分 / 6 天内

欧洲汇市：英镑从11日低点回升，因美元涨势暂歇

路透新闻部

1 分钟阅读

* 英镑及英债收益率表现 tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦8月7日 - 英镑兑美元周一从11日低点温和反弹，因美元在创下今年以来最大单日涨幅过后全面持稳。

英镑兑美元周五创下逾六周来最大单日跌幅，因美国公布的非农就业数据优于预期，让美国联邦储备理事会(FED/美联储)扩大升息预期再度兴起，带动美元大涨。

在英国央行上周以6-2的票数通过维持利率于纪录低点不变，并指称英国退欧之后的诸多投资风险的情形下，投资人在美国就业数据出炉后抛售英镑。

不过在上周的最后两日下跌近2%，并于周五触及1.3024的低点之后，英镑在今日上涨0.1%至1.3046。

欧盟预算执委厄廷格(Guenther Oettinger)对德国画报表示，即便在2019年脱离欧盟之后，英国还将不得不持续对欧盟的长期计划拨款至少到2020年。

野村外汇策略师Jordan Rochester表示，英镑对于英国退欧进展的敏感度已经下降。

“对于英国退欧的噪音，英镑的敏感度已经下降，或者说已有免疫，”他说。“有关需要为退欧支付款项的消息，已经在价格中得到了很好的体现。”

“市场过于看空英国，(但)除非实质利率开始抬升，要么是通过英国央行更为强硬，要么是通过通胀预期下降，否则(英镑)将保持低迷。”

英镑兑欧元日内下跌0.1%至0.9044，接近10月来的最低水准。(完) (编译 张明钧/王洋; 审校 刘秀红/汪红英)

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