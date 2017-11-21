欧洲汇市：英镑兑欧元触及八日高位，政治因素占主导作用

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦11月21日 - 英镑兑欧元周二涨至八日高位，因德国政治不确定性令欧元承压，而围绕英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)退欧分手费的谨慎乐观情绪给英镑带来支撑。

特雷莎梅周一与内阁高层官员开会，讨论如何回应欧盟的要求；欧盟要求英国更具体说明该国打算支付多少退欧分手费。特雷莎梅这次与官员们会谈，外界预计她对欧盟分手费的开价，将超过她9月在佛罗伦萨发表演说时所做的承诺。

媒体报导称，内阁官员已同意给出高于特雷莎梅当前承诺的报价，不过并不统一，投资者称这将会限制英镑的任何上涨空间。

独立报网站指出，特雷莎梅开出的分手费可能增加一倍至约400亿欧元，但未提及细节；BBC报导则称，会议中并未讨论到特定的金额。

“这还没敲定。我仍抱持悲观态度，认为市场严重的失望情绪可能导致英镑走低，”ACLS Global首席策略师Marshall Gittler表示。

由于欧元面临德国执政联盟谈判破局的压力，欧元兑美元周一创下一个月来单日最大跌幅，英镑延续上日兑欧元上涨0.6%的走势，今日走高0.2%至0.8843英镑，创11月13日以来最高。

欧元兑英镑过去四日下跌近2%。

英镑兑美元持平于1.3233，但过去一周上涨约1%。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋)