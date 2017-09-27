欧洲汇市：英镑兑欧元触及十周高位，因英国9月零售销售劲升至两年高位

路透伦敦9月27日 - 英镑兑欧元周三触及十周高位，受助于数据显示9月初英国零售销售劲升至两年高位，提振对英国央行将在11月升息的押注。

英镑兑全面走强的美元触及逾一周最低水准。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，而在通胀触及2%的联储目标之前保持利率不变是不明智的做法。叶伦的讲话提振美元全线走坚。

美元兑一篮子货币触及五周最高。在美元上涨的情况下，英镑兑美元在伦敦市场盘初下跌最多0.7%，至8月14日来最低的1.3364美元。

尽管英镑在英国零售销售数据公布后上涨，但在1615 GMT，英镑兑美元仍下挫达0.5%，报1.3394美元。英镑兑欧元盘中升至0.8747英镑日内高位，此为7月17日来最高。但在伦敦午后，英镑兑欧元回软，持平在0.8767英镑。

英国工业联盟(CBI)周三公布，9月零售销售差值升至正42，创2015年9月以来最高，远高于接受路透调查的所有分析师的预估，8月为负10。

英镑兑美元在本月稍早大涨近6%，至15个月高位1.3650美元上方，因市场预期英国央行将在11月升息。但本周英镑承压，因外界预期美国升息将促使投资者削减美元空头仓位。

市场观察人士对于英国经济消化升息的能力仍持怀疑态度，但交易员称，鹰派论调将不得不与数据的基本改善相呼应，以彻底改变预期。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)