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欧洲汇市：英镑兑欧元触及四个半月高位，因英国制造业数据提振升息预期
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2017年11月1日 / 下午5点09分 / 更新于 17 小时前

欧洲汇市：英镑兑欧元触及四个半月高位，因英国制造业数据提振升息预期

1 分钟阅读

路透伦敦11月1日 - 英镑兑欧元周三持稳，稍早触及四个半月高位，因英国制造业数据强劲，支持英国央行将不久升息的预期。

周四英国央行将升息的可能性已基本被市场消化，投资者将聚焦有多少英国央行决策者支持升息，以研判进一步升息的可能性。

英国央行总裁卡尼预计将在周四1230 GMT宣布英国逾十年来首次升息的决定，英国央行之前将会发布最新的通胀报告。

投资者将关注周四0930 GMT公布的英国建筑业活动月度调查，寻找英国经济体质的更多线索，以及英国将进入长期收紧政策周期的可能性。

周三报告显示，10月英国制造业采购经理人指数(PMI)增幅强于预期。

“我们猜测英国央行将在今次政策会议上升息，”三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman说。

“如果是这样，那么，市场将聚焦英国央行将对进一步升息前景发出怎样的信号，”他补充说，预计英央行会保留明年进一步收紧政策的可能性。

在制造业数据公布后，英镑兑欧元触及6月中来最高0.8733英镑，1631 GMT，英镑持稳在0.8764英镑。

英镑兑美元触及两周高位1.3321美元，高于数据公布前的1.3283美元。1631 GMT，英镑回落，日内跌幅为0.2%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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