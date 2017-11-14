欧洲汇市：英镑兑欧元触及四周低点，此前英国通胀低于预期

路透伦敦11月14日 - 英镑兑全线上涨的欧元周二下滑至近四周最低水准，此前英国公布低于预期的通胀数据，削弱英国央行将不久再次加息的理由。

数据显示，10月消费者物价较上年同期上涨3.0%，低于路透调查分析师平均预估的上涨3.1%。

当英国央行在11月初进行十年来首次升息时，央行称，预期10月通胀将触及3.2%，之后开始朝2%的央行目标慢慢回落。最新数据令投资者重新怀疑，英国央行在本月升息后能有多快再次加息。

英镑下跌，英债价格上涨，英镑兑欧元下滑至10月20日来最低0.8974英镑，日内下跌0.9%。

不过，尽管英镑兑美元在数据公布后应声下跌，但在1630 GMT，英镑反弹至1.3127美元，日内上升0.1%，因美元全面走弱。

“市场已消化英国央行对未来三年仅升息两次的预期，”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown说。

“这意味英镑对数据的敏感程度很可能是大幅下跌，因为我们的处境是，可以调整英国央行政策路径的数据不多，”他表示，并称还需要更多疲弱的经济数据才会将升息预期进一步推后。

分析师和交易商表示，英镑仍对围绕英国退欧的进展反应敏感。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)