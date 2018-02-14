欧洲汇市：英镑兑欧元跌至五周低位，审慎观望英国外相约翰逊演说

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月14日 - 英镑兑欧元周三跌至五周低位，在英国外交大臣约翰逊针对英国退欧发表演说之前，投资人转趋审慎。

约翰逊在演说中将指出，退出欧盟不足为惧，而是充满希望；这是英国政府部长级官员一连串演说的首场，英国首相特雷莎梅希望这些演说将为退欧指明出路。

幕僚人员表示，约翰逊将藉由演说的机会，向人民呈现出英国退欧后开放及全球化的样貌。

但一些投资者担心，约翰逊偏向退欧的立场使其成为英镑的一个风险。

“上次他发表重要讲话，英镑跌了0.8%，”荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Viraj Patel表示。

英镑兑欧元跌0.3%报0.8920英镑，此为1月12日以来最弱水准。

英镑兑美元下跌0.1%报1.3869美元。美元兑多数其它货币走软。

有些投资者押注约翰逊的讲话可能对英镑利多。

路透在英国央行上周宣布政策决议后进行的调查显示，英国可能5月升息，早于之前预期。英国央行上周表示，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升。

路透在2月9日-13日进行的调查显示，受访的57位分析师中，大多数(32位)认为英国5月公布下一份季度通胀报告的同时，将升息至0.75%。

而在1月调查中，71位受访分析师中只有13位预计下个季度升息一次。

将于下周公布的薪资数据将受到密切关注。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 孙茉莉)