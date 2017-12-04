欧洲汇市：英镑兑美元下滑但兑欧元上涨，关注英国退欧峰会进展

* 英镑及英债收益率表现图表：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦12月4日 - 英镑兑美元周一下滑，但兑欧元小涨，投资者关注布鲁塞尔峰会，届时英国首相特雷莎梅可望提出新的条款，打破英国退欧谈判僵局。

在与欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔共进午餐时，特雷莎梅将试图劝说他们就新的贸易协议及为期两年的过渡协议展开讨论。

欧盟官员和外交人士称，愈发乐观认为能够达成协议。投资者也持类似看法，上周的路透调查结果显示，随着迹象显示英国退欧谈判取得进展，英国无序退欧的机率在过去一个月有所下滑。

受此乐观气氛推动，英镑贸易加权汇率上周升至六个月高位，兑美元升至两个月高点1.3550美元。

此外，周五公布的数据显示，截至上周二的一周时间内，投机客回补英镑，转为净多仓，为10月以来首见。

“欧盟谈判官员是否建议欧盟领袖应让英退谈判进入第二阶段，今天稍晚可能会出现强烈迹象...我们认为英镑能够有较突出表现，但比较看好英镑兑欧元或日圆，”ING外汇策略分析师Chris Turner称。

英镑兑美元周一跌至1.3442，日内下跌0.3%。英镑兑欧元上涨0.1%，至0.8827英镑。

交易员亦关注0930GMT公布的英国建筑业PMI数据。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林)