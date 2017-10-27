FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧洲汇市：英镑兑美元下跌，下周英国央行会议前市场参与者较为谨慎
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
中国财经
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
国际财经
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年10月27日 / 早上8点09分 / 1 天前

欧洲汇市：英镑兑美元下跌，下周英国央行会议前市场参与者较为谨慎

1 分钟阅读

路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周五下跌，下周英国央行会议前投资者似乎较为谨慎。此次会议英国央行有可能会实施逾十年来的首次加息。

目前市场已经消化英国央行11月2日会议上进行加息的预期，不过英国经济所面临的持续不确定性已经引发了对于加息的怀疑。

抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，民众对英国房价前景的信心降至近五年来低位，主要受到看衰经济前景的拖累，更胜于升息前景所带来的影响。

“如果有什么的话，这是英央行在考虑其政策时面临的另一潜在问题，”美银美林外汇策略师Simon Derrick称。

但分析师称，问题更在于英央行的一次行动，是否暗示着一系列升息的开始。

RBC Capital Markets外汇策略师Adam Cole在给客户的报告中称，“英镑面临的主要问题是，对于11月以后的利率预期。我们的分析师刚刚重申了他们的观点...11月升息将是2017/2018年仅有的一次行动。”

周五惠誉和标普这两家评级机构将发布对英国的评级检视，这将提供英国经济状况以及英国央行是否升息的更多线索。

0720GMT时，英镑兑美元跌0.4%至1.3110美元。

英镑兑欧元周五早盘微跌，0723GMT时跌0.2%至0.8872英镑。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 王兴亚/张涛)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below