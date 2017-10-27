欧洲汇市：英镑兑美元下跌，下周英国央行会议前市场参与者较为谨慎

路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周五下跌，下周英国央行会议前投资者似乎较为谨慎。此次会议英国央行有可能会实施逾十年来的首次加息。

目前市场已经消化英国央行11月2日会议上进行加息的预期，不过英国经济所面临的持续不确定性已经引发了对于加息的怀疑。

抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，民众对英国房价前景的信心降至近五年来低位，主要受到看衰经济前景的拖累，更胜于升息前景所带来的影响。

“如果有什么的话，这是英央行在考虑其政策时面临的另一潜在问题，”美银美林外汇策略师Simon Derrick称。

但分析师称，问题更在于英央行的一次行动，是否暗示着一系列升息的开始。

RBC Capital Markets外汇策略师Adam Cole在给客户的报告中称，“英镑面临的主要问题是，对于11月以后的利率预期。我们的分析师刚刚重申了他们的观点...11月升息将是2017/2018年仅有的一次行动。”

周五惠誉和标普这两家评级机构将发布对英国的评级检视，这将提供英国经济状况以及英国央行是否升息的更多线索。

0720GMT时，英镑兑美元跌0.4%至1.3110美元。

英镑兑欧元周五早盘微跌，0723GMT时跌0.2%至0.8872英镑。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 王兴亚/张涛)