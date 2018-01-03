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欧洲汇市：英镑兑美元从三个月高位回落，因缺乏新的诱因
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#市场报道
January 3, 2018 / 5:03 PM / 更新于 15 hours ago

欧洲汇市：英镑兑美元从三个月高位回落，因缺乏新的诱因

1 分钟阅读

路透伦敦1月3日 - 英镑兑美元周三从1.36美元上方回落，在缺乏新的诱因情况下，汇市交易商不愿意将英镑推得过高。

英镑兑美元稍早触及9月20日来最高1.3614美元，离9月峰值1.3659美元不到0.5美分，后者是2016年6月英国推欧公投以来最高水平。

尽管英镑看来未受英国12月建筑业增长放缓所影响，但英镑日内走低，因美元全面攀升，这令英镑一度跌穿1.35美元，日内下跌0.7%。

英镑兑美元去年创下2009年来最佳年度表现，年线上涨近10%，因美元全面走低。不过，英镑兑美元自英国退欧公投以来仍累计下跌约10%。

投资者表示，尽管英国退欧磋商在去年底取得一些进展，但英镑要进一步攀升，需要取得过渡协议和与欧盟达成利好贸易协议的更强迹象。

“英镑汇率的任何走势都缺乏重大诱因，”ING汇市策略师Viraj Patel表示。

“当英镑接近1.36美元附近的那个高点时，需要一个有意义的诱因刺激英镑升破该水准。我们的确预期这会在未来几个月发生，但不一定 很快，” 他补充说。

英镑兑欧元跌0.2%，报0.8892英镑。

稍早数据显示，IHS Markit/CIPS英国12月建筑业采购经理人指数(PMI)降至52.2，略低于路透调查分析师预估中值52.5。该指数在11月曾触及五个月高点53.1。

三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的汇市分析师Lee Hardman表示，这PMI数据对英国经济成长前景的宏观景象影响不大。

“我们聚焦英国退欧磋商，我们关注任何磋商进展的迹象，”Hardman表示。

“我们认为，很多悲观看法已被英镑消化，”他说，预计英镑今年将升至1.40美元。

英国服务业PMI数据将在周四公布。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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