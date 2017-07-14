欧洲汇市：英镑兑美元升至10个月高位，因美国数据拖累美元下跌

路透伦敦7月14日 - 英镑兑美元周五触及10个月最高点，攀升1%，此前数据进一步削弱对美国进一步升息的预期。

受英国经济数据疲弱拖累本周开局不佳后，英镑贸易加权指数目前的升幅接近0.5%，抵住了一连串和欧盟进行退欧磋商的负面消息的影响。

在1400 GMT，倍受关注的美国消费者信心数据弱于预期的消息出来后，英镑升至最高1.3088美元，兑欧元上升0.5%至0.8763英镑。

“今日（英镑汇率）完全受到美元走势推动，”驻伦敦的加拿大满地可银行策略师Stephen Gallo说。

英国央行的英镑贸易加权指数报77.1，较去年10触及的七年低位高出近5%，但较5月触及的高位要低2.5%，当时金融市场投资者押注保守党会在大选中取得多数席次。

上周多位英国央行决策者发表鹰派讲话，对英镑提供一些支撑，部份市场人士仍然预计英国可能在下月升息。

本周数据显示，尽管截至5月的三个月薪资增幅进一步落后于通胀，但薪资增幅略高于预期。

“失业减少，薪资在过去三个月稳固增长，更多的工人加入市场，暗示这轮景气循环还没有结束，”野村外汇策略师Jordan Rochester称。Rochester预计英国央行最快在8月加息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)