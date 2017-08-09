欧洲汇市：英镑兑美元在略高于1.30的水准持稳

路透伦敦8月9日 - 英镑兑美元周三在两周半低点附近持稳，自英国央行决策者上周投票赞成将利率维持在纪录低点后，英镑已下跌约2%。

由于英国央行决策者之前发出了一系列鹰派言论，令市场认为英国央行可能会升息，或许在今年底就会升息，这一预期在最近几周支撑了英镑。

但尽管决策者上周试图让市场相信利率可能会上升，但市场仍将此信号解读为鸽派立场，注意力都集中在央行下修经济增长和通胀预期上。

英镑兑欧元上涨0.3%，至0.9015英镑；英镑上日曾跌至10个月低点，因投资人预期欧洲央行逐渐走向收紧政策，而英国央行料在退欧谈判期间维持利率不变。

英镑兑美元先前表现较佳，上周触及11个月高点1.3267美元，但投资人表示，这主要是由于美元全线走软。英镑/美元周二回落至1.30下方，周三小升0.1%，至1.3004。

“需要有重大发展，才能改变市场的‘英退偏见’，就连英国接受一段过渡期的消息，都不太能够扭转情势，”野村外汇分析师Jordan Rochester称。

Rochester表示，下周市场焦点将是英国通胀据，但他认为，数据低于预期的影响料将大于数据高于预期。

英镑兑瑞郎下挫逾1%，至两周低点。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林)