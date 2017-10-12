欧洲汇市：英镑兑美元小升，尽管退欧协商面临不确定性

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

路透伦敦10月12日 - 英镑兑偏弱的美元周四录得小升，尽管英国面临退欧协商的不确定性。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)昨日公布的会议记录流露出对通胀持续偏低的担忧，这帮助英镑兑美元升至1.3244，创下10月4日以来最高。

“英镑的上升一直是主要受到美元低迷的推动，而非英镑自身的坚挺，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说。

“目前而言，英镑/美元有些缺乏方向，”他说，并指出一旦重要的英国通胀和就业数据、以及美国CPI数据公布后，英镑的方向应变得更清楚。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师Viraj Patel说，“除非英国退欧谈判出现重大失败，或者有证据显示正在走向断崖情景，否则都不太可能对英镑汇率产生任何直接影响。”

英国脱欧事务大臣戴维斯和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔将于今日1000GMT前后举行记者会，但预计不会公布什么进展。

英镑兑欧元大致持平于0.89575。(完) (编译 王洋/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)