欧洲汇市：英镑兑美元小涨，静待英国通胀数据

* 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月13日 - 英镑兑美元周二小涨，继续从上周五触及的三周低点温和反弹。交易员关注稍后将公布的英国通胀数据，以从中寻找英国央行升息的线索。

英国消费者物价指数(CPI)定于0930GMT公布，料显示1月CPI的年涨幅从前月的3%降至2.9%，但仍远高于英国央行2%的目标水准。核心通胀率预计从12月的2.5%升至2.6%。

上周英国央行表示，和2017年末时的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点，因为英国缓慢前行的经济正从全球复苏中获得一臂之力。

“预估CPI同比会下降，因此数据若出现任何意外上涨，就将巩固英国央行加息的积极性。”三菱日联金融集团(MUFG)的欧洲市场研究部主管Derek Halpenny在给客户报告中写道。

“我们认为，较预期疲弱的通胀数据将导致英镑遭遇更多卖压。英国央行上周释放出的明确信息是，国内引发的通胀偏向于上升。鉴于此，即便英镑贬值所带来的影响降低令今日出炉的通胀偏软，料也不太可能大幅改变英国央行货币政策委员会的想法。”

0850 GMT，英镑兑美元报1.3868美元，日内上涨0.2%。英镑兑欧元持平于0.8889。（完） (编译 张涛/高琦 审校 张明钧/陈宗琦)