欧洲汇市：英镑兑美元徘徊在1.31附近，关注英国通胀数据

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 退欧后英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月18日 - 英镑兑美元周二徘徊在1.31美元附近，美元触及10个月低点，因对于美联储收紧货币政策的步伐市场还存在疑虑。不过英国即将公布通胀数据，令英镑的涨幅受到抑制。

英镑兑美元盘初触及1.3102，过去两日曾试图上攻1.31未果。过去一个月英镑上涨了4%。

“美元的低迷给予其它货币提振，英镑也受益，”RBC Capital Markets驻香港的亚洲外汇策略部门主管Sue Trinh说。

美元指数跌至10个月低点94.706，因担心美国总统特朗普将无法实现医保改革；自1月3日触及14年高位103.82以来，美元指数已累计下跌8.8%。

利差交易也导致美元走跌，主因近期美国数据疲软，而新兴市场数据则是相对强劲。

澳元兑美元跳涨至两年高点，此前澳洲央行对经济前景看法更加乐观，且中国第二季经济成长数据优于预期。

英国公布6月通胀数据前，投资人不敢推高英镑。

市场预期主要及核心通胀率将分别持稳于2.9%及2.6%。

“如果市场预估无误，这将是3月以来主要通胀率首度未上涨，从而缓解英国消费者遭到压迫的疑虑，而这可能实际上会提振英镑，”City Index研究主管Kathleen Brooks在一份每日报告中写道。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 王兴亚/蔡美珍)