欧洲汇市：英镑兑美元微涨，等待英国劳动市场数据

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦6月14日 - 英镑兑美元周三小涨，投资者等待英国公布劳动市场数据，以从中寻找薪资增长加快的迹象。如果薪资加快增长，可能为英国央行升息提供更多理由。

英国央行自2008年以来一直强调薪资增长低迷，将此作为维持英国利率于纪录低位的理由之一。

但英镑自去年6月公投脱欧以来贬值，把通胀率推高至英国央行2%的目标上方，并挤压了消费者的支出能力。直到最近，消费者还是支撑英国经济的力量。

路透调查显示，受访分析师预期4月薪资增速将落在2.4%，仍滞后4月2.7%的通胀率，以及5月通胀率所创下的近四年高点2.9%。

0738GMT，英镑/美元涨0.3%，报1.2783，英镑/欧元涨0.2%，报0.8772。

加拿大皇家银行汇市分析师Adam Cole在给客户的报告中称，“对英镑而言，今日的平均薪资数据重要性可能要超过整体通胀数据。”

英国首相特雷莎梅周二接近与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成协议以挽救其首相职位，同时证实英国脱欧谈判将于下周开始。当前，越来越强烈的呼声要求她在脱欧谈判中软化态度。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 于春红/艾茂林)