欧洲汇市：英镑兑美元持于10日低点附近，关注英国央行动态

路透伦敦7月11日 - 英镑兑美元周二跌至10个交易日低点附近，不温不火的消费数据和商业调查凸显出英国经济面临的挑战。

周二公布的两组产业数据显示，上个月英国家庭在食品和其他必需品上的花费增加，但由于面临价格上扬，其对较不急迫的采购则有所缩手。

英镑兑美元早盘微跌至1.2870，自上周触及1.30之上的一个月高点以来已经累计下跌逾1%。在这之前英国央行总裁卡尼称，随着经济接近全速运行，加息或有必要；该讲话曾推动英镑上周上涨。

今日稍晚，将有两名英国央行决策官员分别露面发表讲话，市场观察人士可从中一窥该央行的想法。有三名决策官员上月投票支持加息，卡尼和央行首席经济学家霍尔丹也曾表示，会在今年晚些时候投票支持加息。

鉴于市场目前预测该央行年底前加息25个基点的可能性为50%左右，RBC Capital Markets策略师们认为，如果决策官员、尤其是英国央行副总裁布罗德班特持谨慎立场，那么英镑可能有更多的走贬空间。

布罗德班特将在周二1100GMT发表讲话。

RBC建议在1.2895做空英镑兑美元，目标位为1.2635。

周二公布的一项调查结果显示，今年第二季度英国金融服务业对于企业环境的乐观程度下降。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 王洋/艾茂林)