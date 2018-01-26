欧洲汇市：英镑兑美元攀升，连升六周创2012年来最佳涨势

* 英镑延续涨势，因GDP数据意外强劲

* 英镑今年开局凌厉

路透伦敦1月26日 - 英镑兑美元周五进一步攀升，本周创下9月来表现最佳的一周，连续第六周上涨，因英国退欧的乐观情绪增强和经济状况推高英镑。

周五稍早数据显示，英国经济在2017年第四季意外加速成长，表明2016年退欧公投带来的冲击并不像投资者一度担心的那样强烈。

本已走高的英镑在数据公布后进一步上涨，升1%，报1.4289美元，之后回吐涨幅，在1700 GMT，报1.4178美元，日内仍上涨0.3%。本周周线上升超过2%。

英镑创下2012年中以来最佳涨势。

“周末前发布的数据正面，令英镑周线涨幅扩大，”RationalFX英国公司交易部门主管William Anderson Jones表示，“数据可能提高投资者对英国央行将在2月会议采取更鹰派的货币政策的预期。”

英镑兑欧元持平0.8765英镑。

英国第四季GDP较前季增长0.5%，这是2017年内GDP最大季度增幅，快于分析师预期成长0.4%。

英镑今年开局强劲，兑美元上涨约5%，受助于美元全面遭抛售，美元本周跌势加剧，直至美国总统特朗普称他最终希望美元强劲，美元才得到喘息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)