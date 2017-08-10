欧洲汇市：英镑兑美元触及三周低位，英国数据未能改变投资者看法

路透伦敦8月10日 - 英镑兑美元周四触及三周低位，而美元正处于回升态势。英国一系列产出和贸易数据未能使投资者对经济难以达到英国央行目标的看法有太大改变。

英镑在欧洲早盘下跌逾0.33%，一度低至1.2952美元，之后有所回升。之前公布的工业生产数据略高于分析师预估。

但建筑业产出不及预期，其他数据也显示，英国贸易逆差进一步恶化--尽管英镑在过去一年走贬。

“虽然工业生产数据略好于预期，但并未大幅改变增长前景，”法国巴黎银行驻伦敦的策略师Sam Lynton-Brown说。

“我们认为(英镑)可能延续这一走势，我们的正式目标为今年底跌至1.26。”

自去年英国公投决定退出欧盟以来，英镑贸易加权汇率已下跌逾13%，但英国的全球贸易逆差依然巨大。

英国6月全球商品贸易逆差意外扩大，出口量创一年来最大按月跌幅，但第二季整体出口量同比上升5.0%。

工业生产方面，汽车生产下滑以及建筑业活动大减，对未来数月前景而言并非吉兆。

分析师说，随着经济前景变得更加黯淡，货币市场走势显示英国今年升息的可能性下降，这是英镑自8月初以来遭遇抛售的主要原因。

“英镑处于下行道路上，兑美元正跌向上月低点，”纽约梅隆银行驻伦敦的汇市策略师Neil Mellor说。

0918GMT，英镑兑美元日内跌0.2%至1.2980美元，英镑兑欧元涨约0.1%至0.9027英镑。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 于春红/蔡美珍)