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2017年6月6日 / 上午9点15分 / 2 个月前

欧洲汇市：英镑兑美元触及12日高位，投资人看好保守党胜选

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月6日 - 英镑兑美元周二触及近两周高位，因市场预期英国执政保守党料将赢得周四大选，且有望拿下议会多数席位。

自英国首相特雷莎梅七周前宣布提前大选以来，英镑通常对保守党选情乐观迹象作出正面反应，投资人认为，若保守党拿下强势多数席位，在退出欧盟谈判时将有更好的谈判地位。

5月中英镑兑美元在1.30美元上方触及八个月高点后，到5月底时最低跌至1.2770，因多项民调显示保守党与左翼在野党工党的差距缩小。

但英镑后来回升，周一回到1.29美元上方，此前在6月2-4日进行的一项ICM民调显示，保守党领先工党11个点。尽管这低于一周前的此项调查显示的12个点，但这样的优势足以缓解投资者对可能产生悬峙议会的担忧。

周一晚些时候Survation为ITV进行的另一项民调显示，保守党仅领先工党一个百分点，但其它民调则显示保守党的领先优势高至12个点。

英镑兑美元周二高涨，一度升至1.2951美元，为12天来最高水平，0850 GMT英镑小幅回落，日内上涨0.1%至1.2923美元。

英镑兑欧元涨0.2%至0.8706英镑。

英镑/美元的一周隐含波动率为12.5%，接近1月17日以来的最高水平，当时特雷莎梅提出了其退欧策略。

“是的，英国议会选举仍是市场所担忧的事情，但对于选举，有一件事是十分肯定的，即(英国退欧)不可能出现逆转，”ThinkMarket分析师在研究报告中写道。

“因此，政治风险在某种程度上是限制性因素。”(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红/张涛)

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