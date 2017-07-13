欧洲汇市：英镑兑美元走高，因英国央行收紧政策可能性犹存

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

路透伦敦7月13日 - 英镑兑美元周四小幅升向1.30美元，延续上日涨势；上日公布的英国就业市场数据略优于预期，令英国央行收紧政策的可能性维持不坠。

英国央行(BOE)货币政策委员麦卡弗蒂在接受泰晤士报专访时表示，央行应当考虑较计划提前收回4,350亿英镑的量化宽松计划。

但麦卡弗蒂的看法并不代表货币政策委员会(MPC)的普遍立场。上个月英国央行有三名官员投票支持升息，麦卡弗蒂为其中之一，但有五票反对。

周三，英国央行副总裁布罗德班特表示，他尚未准备好加息。这大幅降低了借款成本将很快上升的可能性，这看来与其他央行决策官员近几周声称可能很快升息的说法相左。

投资人对于英国央行是否会在年底前尾随美联储及加拿大央行脚步升息看法分歧，美联储今年已经两度升息，加拿大央行则是在周三升息。

“市场预估年底前升息机率为五成...我们认为这过度夸大了升息风险，”RBC Global Markets策略师Adam Cole表示。

0800GMT时，英镑兑美元当日涨0.4%至1.2936美元。

英镑兑欧元微升至0.8822英镑，昨日曾跌至八个月低点。

“英国央行可能将是10国集团(G10)中开始升息的下一家央行，这将在年底前为英镑带来更多支撑，”三菱日联金融集团(MUFG)策略师团队写道，并补充称，自英国退欧公投以来，英国经济表现好于预期。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 艾茂林/张明钧)