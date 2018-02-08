欧洲汇市：英镑劲涨最多1.3%，因英国央行暗示提早加息

* 英镑兑美元盘中上涨最多1.3%，兑欧元劲升1.2%

* 英国央行预计提早加息，受全球经济成长提振

* 外汇交易商称，英国退欧磋商限制英镑涨势

路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周四上涨最多1.3%，此前此前英国央行暗示，和之前的看法相比，利率可能需要提早上调，而且上调的幅度要多一点，因全球经济复苏强劲。

英镑利率期货合约走势显示，市场现预计英国央行6月加息的机率为60%，且完全消化8月会议加息的可能性。

在英国央行公布政策声明前，市场预计5月加息的机率为50%。英国央行周四也上调了英国经济预估。

英国央行货币政策委员会(MPC)在去年11月上调利率，为10年来首次。今日，英国央行决策者以9:0一致投票通过维持利率在0.5%不变，但央行总裁卡尼和同僚预计，加速加息的必要性增强，以保持通胀受控。

“这是一个取决于脱欧进展的鹰派信号，”荷兰安智银行(ING)外汇分析师Viraj Patel说。

“英央行的言论本身令人意外。央行借此传递出明确的信息，即在他们看来，利率(曲线)有些太平了。”

英国央行公布政策决定后，英镑兑美元升至盘中高位1.4067美元，声明公布前持平。

英镑晚些时候回吐大部份涨幅，在1635 GMT，报1.3942美元，因欧洲市场尾盘遭广泛抛售而受创。

英镑兑欧元盘中上涨超过1.2%，创近五个月来最大盘中涨幅，至一周高位0.8732英镑，之后回落。

分析师表示，由于英国央行的言论取决于英国明年是否顺利退出欧盟，英镑的表现受制于英国脱欧过渡协议条款。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)