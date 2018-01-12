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欧洲汇市：英镑升至四个月高点，市场审慎情绪升温
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#市场报道
January 12, 2018 / 10:43 AM / 更新于 21 hours ago

欧洲汇市：英镑升至四个月高点，市场审慎情绪升温

1 分钟阅读

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦1月12日 - 英镑兑美元周五上涨超过0.5%至四个月高点，在欧元强劲上涨之后，投资人抛售美元兑其他货币，但英镑兑欧元则是下跌。

本周一连串疲弱的经济数据，包括贸易逆差扩大以及乐购(Tesco)等大型零售商圣诞节业绩不振，导致投资人对于中长期前景持审慎看法。

“英镑受惠于美元疲态及欧元上涨，而非英镑本身的因素带动，本周英镑本身的题材并不给力，”法国兴业银行驻伦敦汇市策略师Alvin Tan表示。

英镑兑美元连续第二日上涨，伦敦盘初涨至1.3620美元，为四个月以来最高。

但英镑兑欧元下跌0.3%，因德国新政府组建显现进展迹象，而且市场愈发预期欧洲央行将开始回撤政策刺激，引发大范围的欧元买盘。

尽管英镑本周反弹，但英国经济数据给英镑设阻。数据显示，英国11月全球商品贸易逆差触及五个月高位。

虽然受到对美元再度走软的预期影响，投资者对英镑/美元看涨主题较为捧场，但他们对英镑兑欧元的操作则要谨慎得多。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，英镑净多仓已接近逾三年最高。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 李春喜/王洋)

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