欧洲汇市：英镑反弹，上周录得一年来最大单周跌幅

路透伦敦10月9日 - 英镑上周创下一年来最大周线跌幅后，周一反弹，此前英国劳动成本年增幅被上修，巩固了英国升息的预期，且英国首相特雷莎梅承诺将化解领导权的挑战威胁。

英镑兑美元上涨0.5%，至1.3180美元，收复上周的部分失地，周一因主要市场休市，美元全线走势平淡，英镑涨幅在主要货币中居前。英镑上周下跌2.5%。

英国国家统计局(ONS)周一表示，先前错误低估了劳动市场成本增幅。ONS周一表示，第二季单位劳动成本的年增幅为2.4%，并非上周五所公布的1.6%。ONS表示，原始计算过程发生错误。该数据令英国央行将进行逾十年来首次升息的可能性上升。

“政治和经济因素支撑英镑今日走高，”XTB首席市场分析师David Cheetham说。

特雷莎梅周末暗示，可能考虑改组内阁，以重建权威地位，令外界怀疑外交大臣约翰逊是否可能职位不保。

英镑近几个月对政治因素更为敏感，一些策略师称，英国外交大臣约翰逊如果离开有可能加大“软退欧”概率，或许在近期对英镑带来利好。

“如果像周末媒体暗示的那样，约翰逊将离开或被炒，则将表明特雷莎梅的领导力，而且她对于英退的愿景也将得以继续推进，市场应会保持一致，”荷兰安智银行驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。

英镑兑欧元升0.5%，至0.8937英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)