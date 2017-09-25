欧洲汇市：英镑反弹，交易商等待第四轮英退谈判

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦9月25日 - 英镑周一反弹，上周五下滑，因之前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的讲话未能给投资者带来想要的具体信息，来消除一直令英镑承压的政治不确定性。

周五公布的数据显示，截至周二当周，投机客将英镑空仓削减至近两年最低，此前英国央行暗示会在“未来数月”将利率自纪录低位调升。

英镑兑欧元周五齐平七周最差表现，由于英国如何确保退欧后维持对欧盟单一市场的优先准入缺乏细节，投资者倍感失望。

英国首相特雷莎梅周五提出计划，在英国退欧后将保留全面的欧盟单一市场准入两年，以试图让企业放心，并且重设与欧盟谈判的论调。但她为这样一个过渡期、财政义务的履行以及欧盟公民权利的保护所提出的建议，与欧盟所希望的相去甚远。

交易商目前关注周一在布鲁塞尔开始的第四轮退欧谈判。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)称，特雷莎梅的讲话虽然具有“建设性”，但他希望听到更为具体的内容。

英镑兑欧元周一上涨0.7%至0.8797英镑，欧元因德国大选结果而下跌。

英镑兑美元亦上涨0.25%，至1.3534美元。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称，德国组成联合政府的谈判近期可能将抑制英国退欧进程，这将令英镑承压。

投资者亦关注近期将公布的经济数据，其中包括周三将公布的英国国内生产总值(GDP)数据，人们将观察押注英央行11月升息是否合理。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 王洋/张明钧)