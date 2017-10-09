欧洲汇市：英镑反弹，因英国首相特雷莎梅暗示改组内阁

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

路透伦敦10月9日 - 英镑上周创下一年来最大周线跌幅后，周一反弹，英国首相特雷莎梅承诺将化解领导权的挑战威胁后，激励市场信心。

特雷莎梅周末暗示，可能考虑改组内阁，以重建权威地位，令外界怀疑外交大臣约翰逊是否可能职位不保。

英镑兑美元上涨0.5%，至1.3118美元，收复上周的部分失地，美元周一全线走势平淡，英镑涨幅在主要货币中居前。英镑上周下跌2.5%。

英镑近几个月对政治因素更为敏感，一些策略师称，英国外交大臣约翰逊如果离开有可能加大“软退欧”概率，或许在近期对英镑带来利好。

“如果像周末媒体暗示的那样，约翰逊将离开或被炒，则将表明特雷莎梅的领导力，而且她对于英退的愿景也将得以继续推进，市场应会保持一致，”荷兰安智银行驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。

上周的下跌拖累英镑脱离9月底所及1.3650上方的2016年6月高位，并悉数回吐了英国央行暗示未来数月将有一次升息后维系的涨幅。

英镑贸易加权指数跌至2017年9月以来最低。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)