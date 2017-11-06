欧洲汇市：英镑反弹，尽管投资者对英国退欧和政治的不确定性保持警觉

* 英镑反弹，上日录得英国退欧以来表现最差的一天

* 政治不稳定的迹象，令对英镑疲弱的忧虑加重

路透伦敦11月6日 - 英镑周一扳回部份跌幅，上周兑美元连续第三周下跌，但围绕英国退欧磋商的持续不确定性和执政保守党内部不稳定，抑制了英镑的大涨走势。

投资者在关注围绕英国和欧盟未来关系的磋商，这不仅对企业信心和经济成长造成冲击，也可能对未来再次升息带来影响。上周英国央行宣布加息。

英国央行总裁卡尼在上周四表示，计划未来三年再进行两次加息，但英国退欧磋商的结果仍是未来利率政策形成的一个因素。

“所有英国央行的假设目前都是基于英国平稳退欧和有过渡性的安排，”外汇交易公司OANDA的市场分析师Craig Erlam说，“所以，若退欧磋商遇上任何困难，都将对英镑不利，因为这意味了未来两次加息可能不会实现。”

英镑兑美元上涨0.3%，至1.3120美元，此前三周周线皆下跌。

英镑兑欧元上涨0.5%至0.8830英镑。

英国工业联盟(CBI)周日表示，近三分之二的英国企业将在3月之前备妥紧急应变计画，以应对英国在未达成协议下退出欧盟的可能性。

英国本周末进入下轮英国退欧磋商，期间，英国和欧盟将首次商讨未来贸易关系的重要议题。

不过，英国政治也出现不稳定，英国政府正应对国防大巨因涉嫌性骚扰辞职，这对首相特雷莎梅领导的保守党本已是微弱多数的优势带来威胁。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)